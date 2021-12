Al via il premio L’Oréal-Unesco, 20mila euro alle donne ricercatrici (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Oréal Italia annuncia l’avvio della ventesima edizione del premio “L’Oréal Italia per le donne e la scienza“, programma promosso in collaborazione con la Commissione nazionale italiana per l’Unesco, che ad oggi ha premiato 100 ricercatrici, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. Anche quest’anno saranno sei le borse di studio che verranno assegnate, ognuna del valore di 20.000 euro, nelle seguenti aree scientifico-disciplinari: scienze della vita; scienze ambientali; matematica; computer and information science; fisica; chimica; ingegneria e tecnologie. Il premio L’Oréal Ad esaminare i progetti candidati sarà una commissione composta da un panel di illustri professori universitari e ... Leggi su fmag (Di venerdì 17 dicembre 2021)Italia annuncia l’avvio della ventesima edizione delItalia per lee la scienza“, programma promosso in collaborazione con la Commissione nazionale italiana per l’, che ad oggi ha premiato 100, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. Anche quest’anno saranno sei le borse di studio che verranno assegnate, ognuna del valore di 20.000, nelle seguenti aree scientifico-disciplinari: scienze della vita; scienze ambientali; matematica; computer and information science; fisica; chimica; ingegneria e tecnologie. IlAd esaminare i progetti candidati sarà una commissione composta da un panel di illustri professori universitari e ...

Sevenpress : Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2021: i vincitori - ZablahMimi : XXVI Premio Vargas Llosa, otorgado a Paola Vicenzi - hawkeyeEcho : RT @SalvatoreCaroni: Siamo in chiusura buona tre evviva la vita perché Margherita è mia #DonneInArte Riccardo Cocciante e Fiorella Mannoia… - VogelMonica : @GeMa7799 Ci sarà il premio m…poi il golden e via andare… - EmaFraGiacalone : Alexei Navalny ha vinto il Premio Sakharov per la libertà di pensiero -