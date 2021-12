Al via a Salerno le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Monica De Santis Sono iniziate ieri mattina presso l’Hub vaccinale del Centro Sociale di?Salerno le vaccinazioni per i bambini dai 7 agli 11 anni. Nel pomeriggio sempre di ieri la somministrazione del vaccino è proseguita poi al centro Asl di via Vernieri.?E se nella mattina il bambino più piccolo a ricevere il vaccino aveva 7 anni, nel pomeriggio la bambina più piccola a ricevere la prima dose di vaccino aveva 5 anni e mezzo. Palloncini a forma di spada, di cagnolino o di fiorellino, in dono per ognuno dei piccoli vaccinati, che hanno atteso il loro turno insieme con i loro genitori. Qualche lacrima non troppe, per i più “paurosi”, ma per tutti, come hanno raccontato i genitori, dopo arrivava il momento del premio, un piccolo gioco da andare ad acquistare insieme ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Monica De Santis Sono iniziate ieri mattina presso l’Hub vaccinale del Centro Sociale di?leper idai 711. Nel pomeriggio sempre di ieri la somministrazione del vaccino è proseguita poi al centro Asl di via Vernieri.?E se nella mattina il bambino più piccolo a ricevere il vaccino aveva 7, nel pomeriggio la bambina più piccola a ricevere la prima dose di vaccino aveva 5e mezzo. Palloncini a forma di spada, di cagnolino o di fiorellino, in dono per ognuno dei piccoli vaccinati, che hanno atteso il loro turno insieme con i loro genitori. Qualche lacrima non troppe, per i più “paurosi”, ma per tutti, come hanno raccontato i genitori, dopo arrivava il momento del premio, un piccolo gioco da andare ad acquistare insieme ...

