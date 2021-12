Aiuti di Stato a startup e PMI | le nuove indicazioni dell’UE

Leggi su fmag

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Unione Europea ha stabilito i nuovi Orientamenti suglididestinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01) versoe PMI. Il contesto di partenza è intuitivo: occorre, in linea con il Piano Next Generation EU (il PNRR in Italia) spingere l’acceleratore per far ripartire non solo i singoli Paesi membri dell’Unione ma anche le economie locali. Questo, perché, rileva la Commissione Europea: “le PMI e le, ndr sono la spina dorsale delle economie degli Stati membri, in termini sia di occupazione che di dinamismo economico e di crescita, e sono pertanto fondamentali anche per lo sviluppo economico e la resilienza dell’Unione nel suo complesso. Come riconosciuto dalla strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, i 25 milioni di PMI ...