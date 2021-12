Air Glass di Oppo | i nuovi occhiali a realtà assistita dall’assurdo design

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha progettato i suoiAirdi recente, mostrandoli durante gli INNO DAY 2021 e che pare fossero tanto attesi dai suoi utenti. Scopriamo, dunque, cosa ha di speciale questo prodotto. Idisono semplicemente geniali – Computermagazine.itSi tratta di un paio diAR, dotati di un microproiettore Spark, di un micro LED e di un altro display a guida ottica per la diffrazione. Consentono all’utente di avere quattro differenti interazioni attraverso il tocco, la mano, la testa e la voce. LEGGI ANCHE: Bose Soundlink Flex, uno speaker portatile con tecnologia Position IQ sorprendente Levin Liu, il Vice President and Head ofResearch Institute, ci fa sapere che: “ha esplorato ...

Proprio nel periodo in cui è stato presentato il primo pieghevole Oppo Find N insieme a una serie di novità all'Inno Day 2021 come Oppoe MariSilicon X , sembra che il WIPO (l'ufficio ...Oltre alla sua prima NPU MariSilicon X e agli, in occasione del secondo giorno dell'evento annuale OPPO INNO DAY 2021, l'azienda cinese ha svelato il suo primo smartphone flagship ...OPPO ha annunciato ufficialmente gli Air Glass, occhiali super leggeri per la "realtà assistita" con display microLED ...Oppo ha svelato Air Glass, un sistema ottico per la realtà aumentata che sta in un monocolo: arriverà sul mercato cinese nei prossimi mesi.