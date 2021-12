Affari tuoi torna in tv, ma ecco chi lo presenta, non ci crederete mai! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per la gioia dei telespettatori torna in onda Affari tuoi: ecco chi lo presenta e quando va in onda Affari tuoi torna in onda con tante novitàPer gli amanti di Affari tuoi sono in arrivo grandi notizia. Il game show targato Rai è pronto a tornare in onda nel 2022 con tante novità. Una fra queste è sicuramente il nuovo conduttore: al timone non ci sarà Flavio Insinna. Vediamo insieme tutti i dettagli. Affari tuoi torna in onda nel 2022 Affari tuoi” è senza dubbio uno dei game show più popolari delle reti Rai. Il programma come in molti ricorderanno è andato in onda nel lontano 2003 e ha visto alla ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per la gioia dei telespettatoriin ondachi loe quando va in ondain onda con tante novitàPer gli amanti disono in arrivo grandi notizia. Il game show targato Rai è pronto are in onda nel 2022 con tante novità. Una fra queste è sicuramente il nuovo conduttore: al timone non ci sarà Flavio Insinna. Vediamo insieme tutti i dettagli.in onda nel 2022” è senza dubbio uno dei game show più popolari delle reti Rai. Il programma come in molti ricorderanno è andato in onda nel lontano 2003 e ha visto alla ...

