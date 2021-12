Adriana Volpe rampogna Magalli: «Sei stato condannato, dovrai pagare almeno 25 mila euro. Con le tue azioni hai cambiato il corso della mia vita» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Adriana Volpe, post Instagram @AdrianaVolpereal Lo scontro a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si è riacceso, stavolta con una sentenza di mezzo. Dopo il post polemico nel quale ieri il conduttore Rai anticipava di essere stato condannato e spediva una frecciata all’ex collega, è arrivata la replica infuocata di quest’ultima. Forte del riscontro avuto in tribunale per una vicenda che risaliva al 2017, Adriana Volpe si è lanciata in un lungo sfogo sui social rivolto direttamente all’ex presentatore de I Fatti Vostri. “Caro Magalli, ieri il tribunale di milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata. All’uscita invece di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021), post Instagram @real Lo scontro a distanza trae Giancarlosi è riacceso, stavolta con una sentenza di mezzo. Dopo il post polemico nel quale ieri il conduttore Rai anticipava di esseree spediva una frecciata all’ex collega, è arrivata la replica infuocata di quest’ultima. Forte del riscontro avuto in tribunale per una vicenda che risaliva al 2017,si è lanciata in un lungo sfogo sui social rivolto direttamente all’ex presentatore de I Fatti Vostri. “Caro, ieri il tribunale dino ti haper il reato di diffamazione aggravata. All’uscita invece di ...

