Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli: “All’uscita del Tribunale è corso..” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Adriana Volpe, nonostante sia stata battuta sul tempo da Giancarlo Magalli, ha così commentato la sentenza del Tribunale che le ha dato ragione. “Ma vi ricordate, prima Magalli aveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio) ora distorce una sentenza. Ma in che mondo parallelo vive? Rassegnati Magalli sei stato CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA”. Ma vi ricordate, prima Magalli aveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio) ora distorce una sentenza. Ma in che mondo parallelo vive? Rassegnati Magalli sei stato CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA pic.twitter.com/RcJVTYZ7OS — Adriana Volpe ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 dicembre 2021), nonostante sia stata battuta sul tempo da, ha così commentato la sentenza delche le ha dato ragione. “Ma vi ricordate, primaaveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio) ora distorce una sentenza. Ma in che mondo parallelo vive? Rassegnatisei stato CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA”. Ma vi ricordate, primaaveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio) ora distorce una sentenza. Ma in che mondo parallelo vive? Rassegnatisei stato CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA pic.twitter.com/RcJVTYZ7OS —...

