Addio Manolas: arriva una richiesta di Spalletti a De Laurentiis (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da ieri, l’ambiente Napoli è particolarmente scosso dal caso relativo alla cessione di Manolas. Tutti sono stati colti di sorpresa dalla notizia e molto ha fatto discutere la scelta del giocatore greco di lasciare la squadra in un momento così particolare, in cui la squadra è falcidiata dagli infortuni e, a breve, dovrà rinunciare ai giocatori africani in partenza per la Coppa d’Africa. La Gazzetta dello Sport segnala oggi una notizia che conferma come anche l’allenatore Luciano Spalletti sia particolarmente preoccupato di questa situazione. FOTO: Getty – Spalletti De Laurentiis L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, riporta che l’allenatore toscano non ha esitato a chiedere alla società che la lacuna lasciata dalla partenza di Kostas Manolas venga coperta al più presto con ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da ieri, l’ambiente Napoli è particolarmente scosso dal caso relativo alla cessione di. Tutti sono stati colti di sorpresa dalla notizia e molto ha fatto discutere la scelta del giocatore greco di lasciare la squadra in un momento così particolare, in cui la squadra è falcidiata dagli infortuni e, a breve, dovrà rinunciare ai giocatori africani in partenza per la Coppa d’Africa. La Gazzetta dello Sport segnala oggi una notizia che conferma come anche l’allenatore Lucianosia particolarmente preoccupato di questa situazione. FOTO: Getty –DeL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, riporta che l’allenatore toscano non ha esitato a chiedere alla società che la lacuna lasciata dalla partenza di Kostasvenga coperta al più presto con ...

