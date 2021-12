Addio al Manchester United: la Juve ci prova! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in casa gli United i malumori per gli altri attaccanti sono all’ordine del giorno. Dopo Cavani e Martial, anche il giovane talento classe 2001 Mason Greenwood pare abbia chiesto la cessione al club. Come riportato da El Nacional il giovane attaccante si è lamentato con la dirigenza per il poco spazio a disposizione e dunque valuta l’Addio. Mason Greenwood, Manchester United Sulle tracce del giocatore c’è il Barcellona alla ricerca di nuovi giovani talenti ma soprattutto la Juventus che vuole regalare un’alternativa in più a Max Allegri. Il prossimo mercato invernale sarà decisivo per le sorti del giovane Greenwood. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in casa glii malumori per gli altri attaccanti sono all’ordine del giorno. Dopo Cavani e Martial, anche il giovane talento classe 2001 Mason Greenwood pare abbia chiesto la cessione al club. Come riportato da El Nacional il giovane attaccante si è lamentato con la dirigenza per il poco spazio a disposizione e dunque valuta l’. Mason Greenwood,Sulle tracce del giocatore c’è il Barcellona alla ricerca di nuovi giovani talenti ma soprattutto lantus che vuole regalare un’alternativa in più a Max Allegri. Il prossimo mercato invernale sarà decisivo per le sorti del giovane Greenwood.

