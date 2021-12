Addio a Carmine Novella, Capitano della Polizia Municipale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Alla fine, ha vinto lui. Il brutto male si è portato via Carmine Novella. Il popolare Capitano della Polizia Municipale ha vinto molte battaglie, non la guerra. Originario del rione Olivieri, lascia nello sconforto la famiglia, l’amato fratello Gianni e la comunità salernitana che ha avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e professionali. Da tempo Carmine Novella era in cura nei vari centri ospedalieri e clinici specializzati della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Alla fine, ha vinto lui. Il brutto male si è portato via. Il popolareha vinto molte battaglie, non la guerra. Originario del rione Olivieri, lascia nello sconforto la famiglia, l’amato fratello Gianni e la comunità salernitana che ha avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e professionali. Da tempoera in cura nei vari centri ospedalieri e clinici specializzatiCampania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

