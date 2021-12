Addio a Carmine Novella, capitano della polizia municipale di Salerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ venuto a mancare Carmine Novella, capitano della polizia municipale di Salerno. Novella, malato da tempo, ha lottato fino all’ultimo, ma purtroppo la malattia ha avuto la meglio. Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che attraverso i social ricorda la sua figura… “Ci ha lasciati Carmine Novella dopo aver lottato contro un male terribile che non gli ha lasciato scampo. Anche in questi lunghi periodi di malattia, non si è mai piegato alla rassegnazione, mostrando la sua anima da combattente che amava la vita. È stato capitano della nostra polizia municipale, sempre presente sul territorio ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ venuto a mancaredi, malato da tempo, ha lottato fino all’ultimo, ma purtroppo la malattia ha avuto la meglio. Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio il sindaco diVincenzo Napoli che attraverso i social ricorda la sua figura… “Ci ha lasciatidopo aver lottato contro un male terribile che non gli ha lasciato scampo. Anche in questi lunghi periodi di malattia, non si è mai piegato alla rassegnazione, mostrando la sua anima da combattente che amava la vita. È statonostra, sempre presente sul territorio ...

salernonotizie : Salerno in lacrime per la morte di Carmine Novella: addio al capitano dei vigili urbani - RTAlive1 : Salerno, addio al capitano Carmine Novella, un alfiere dell'ambiente - salernotoday : Addio al Capitano buono: Salerno piange per la morte di Carmine Novella - anteprima24 : ** Addio a #Carmine #Novella, Capitano della Polizia Municipale **