Achille Lauro rompe il silenzio e tuona | “Lo sono ormai da tanto tempo…” Fan sconvolti

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il famoso rapper recentemente ha parlato di qualcosa che in passato non aveva mai rivelato. Le sue parole hanno stupito i supporter.è uno dei cantanti più popolari… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Diregiovani : #AchilleLauro protagonista non solo musicale. L'argomento amore è tornato a riempire tutti i siti di informazione i… - PorcodelMolente : “Achille Lauro è fidanzato da anni con Francesca”: ecco cosa si sa della misteriosa ragazza - IlGenerale97 : @El_Tano98 A vederlo così sembrava Achille Lauro - mvartinap : RT @Fra_Roma93: Lo dobbiamo dire? Diciamolo. Achille Lauro >>>>> tutti #SanremoGiovani - mvartinap : RT @heartxcyrus: e anche achille lauro è nel club harries?? -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentate di Lista, Ana Mena, Emma,, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, ...Da sempre riservatissimo sulla questione vita privata,ha stupito i fan lasciandosi andare recentemente in confessioni personali. L'artista ha raccontato ai microfoni di Mara Venier, a Domenica In , di essere in coppia da molto tempo: 'Sono ...I vincitori della sfida fra i Giovani si aggiudicano un posto sul palco dell’Ariston Se la vedranno con “mostri sacri” come Morandi, Ranieri, Emma, ...Da sempre riservatissimo sulla questione vita privata, Achille Lauro ha stupito i fan lasciandosi andare recentemente in confessioni personali. L’artista ha raccontato ai microfoni di Mara Venier, a D ...