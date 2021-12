Acerbo | “Lo sciopero generale è riuscito nonostante il boicottaggio del Pd”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA – “Loildel Pd che si è unito alla destra nel coro antisindacale. Tantissime/i lavoratrici e i lavoratori hanno riempito e reso bellissime le piazze esprimendo la voglia di continuare a lottare contro governo e padroni in difesa dei diritti di tutte e tutti”. Maurizio(foto), segretario nazionale di Rifondazione Comunista, in una nota firmata anche da Antonello Patta, responsabile nazionale lavoro del partito. Le bandiere di Rifondazione Comunista ieri “erano in tutte le piazze al fianco di quelle di Cgil e Uil. Non ne abbiamo vista neanche una del Pd. D’altronde dal 2011 il PD è stato quasi ininterrottamente al governo e ha votato solo misure contro lavoratrici e lavoratori, dai tagli alla sanità al Jobs Act, ...