Accordo tra Europa e Gran Bretagna per la fornitura di medicine all'Irlanda del Nord (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'Unione Europea predispone un Accordo con la Gran Bretagna sulla fornitura di medicinali all'Irlanda del Nord. È quanto emerge da una conferenza stampa delle ultime ore tenuta dal Vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic e dalla commissaria alla Salute Stella Kyriakikes. Secondo quel che riporta l'Ansa, infatti, si starebbe cercando una soluzione per garantire un adeguato approvvigionamento di farmaci al Paese, in seguito anche alle nuove disposizioni in vigore dall'ufficializzazione della Brexit. Accordo UE: stessi medicinali per Gran Bretagna e Irlanda del Nord Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, molte cose sono cambiate. In particolare, l'Irlanda del Nord ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Accordo tra Ufficiale, Eriksen rescinde con l'Inter: 'Sarai per sempre nerazzurro' ...un defibrillatore sottocutaneo dopo il malore accusato nel corso della sfida degli Europei tra ... Eriksen rescinde, la nota dell'Inter " FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per ...

Eriksen rescinde con l'Inter: "Il legame resterà indissolubile" ... 'FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del ... In Italia non può tornare a giocare L'ufficialità della risoluzione contrattuale tra l'Inter e ...

Olimpiadi, accordo tra Discovery e Rai per trasmetterle «in chiaro» Il Sole 24 ORE Carbonia, accordo Comune-Sotacarbo per il distretto energetico nella Grande Miniera Il simbolo dell'estrazione del carbone, già interessato da un'importante opera di riqualificazione, diventa un simbolo di innovazione tecnologica e transizione energetica. Questa mattina, nella Grande ...

Vettore aereo Iberia paga 75 milioni ad Air Europa Un accordo sottoscritto nel 2019 tra il gruppo dell'aviazione International Airlines Group (Iag) -che controlla il vettore aereo spagnolo Iberia- e la società Globalia -che controlla l'aviolinea ...

