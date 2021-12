Accademia, con il Volley Reghion per l’ultima gara dell’anno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ultimo appuntamento del 2021 per l’Accademia che domani pomeriggio si appresta ad affrontare alla Palestra Rampone di Benevento il Volley Reghion, ultimo impegno prima della sosta natalizia e della ripresa del campionato prevista per il prossimo 8 gennaio. L’avversario, per l’Accademia, non è da sottovalutare, soprattutto alla luce di un ritrovato entusiasmo dovuto alle due vittorie consecutive che hanno rilanciato la formazione calabrese. Il Volley Reghion si è tirato fuori dalle zone basse della classifica portandosi a due sole lunghezze dal quinto posto, a dimostrazione di quanto sia corta la classifica in tutte le posizione e come ogni partita metta in palio punti pesanti. L’Accademia scenderà in campo dopo una settimana a dir ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ultimo appuntamento del 2021 per l’che domani pomeriggio si appresta ad affrontare alla Palestra Rampone di Benevento il, ultimo impegno prima della sosta natalizia e della ripresa del campionato prevista per il prossimo 8 gennaio. L’avversario, per l’, non è da sottovalutare, soprattutto alla luce di un ritrovato entusiasmo dovuto alle due vittorie consecutive che hanno rilanciato la formazione calabrese. Ilsi è tirato fuori dalle zone basse della classifica portandosi a due sole lunghezze dal quinto posto, a dimostrazione di quanto sia corta la classifica in tutte le posizione e come ogni partita metta in palio punti pesanti. L’scenderà in campo dopo una settimana a dir ...

