Abruzzo, un orso immortalato a giocare sulla neve con un cane. Il filmato dell’incontro diventa virale (video) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un orso bruno di discrete dimensioni immortalato a giocare sulla neve con un cane. Sotto gli occhi sorpresi della padrona del più fedele amico dell’uomo. È successo in Abruzzo. Nel piccolo borgo montano di Villalago in provincia de L’Aquila. Nei pressi del sentiero Armatore. Le i VSRP: No data availablemmagini dell’incontro ravvicinato, apparentemente tenero e giocoso, sono state riprese in un video girato da alcuni operai che lavoravano nella zona. Nel filmato, diventato virale in pochi minuti sui social, si vede l’orso Juan Carrito che gioca con Ivan, il pastore tedesco di una donna che lo porta in giro senza guinzaglio. La donna procedeva con il suo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unbruno di discrete dimensionicon un. Sotto gli occhi sorpresi della padrona del più fedele amico dell’uomo. È successo in. Nel piccolo borgo montano di Villalago in provincia de L’Aquila. Nei pressi del sentiero Armatore. Le i VSRP: No data availablemmaginiravvicinato, apparentemente tenero e giocoso, sono state riprese in ungirato da alcuni operai che lavoravano nella zona. Neltoin pochi minuti sui social, si vede l’Juan Carrito che gioca con Ivan, il pastore tedesco di una donna che lo porta in giro senza guinzaglio. La donna procedeva con il suo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un orso gioca con un cane in Abruzzo. A riprendere la scena alcuni operai al lavoro nel borgo di Villalago #ANSA… - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Orso con cane in Abruzzo, Enpa presenta denuncia: “Comportamento irresponsabile. In un tutorial ricordiamo i comportamen… - aleviola19 : RT @Agenzia_Ansa: Un orso gioca con un cane in Abruzzo. A riprendere la scena alcuni operai al lavoro nel borgo di Villalago #ANSA https:/… - infoitinterno : Orso gioca con un cane in Abruzzo, video virale sui social - infoitinterno : Parco d’Abruzzo, l’orso esiliato da Roccaraso si rivede a Villalago: l’incontro con il pastore tedesco -