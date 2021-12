A San Felice Circeo Babbo Natale arriva… surfando (Di venerdì 17 dicembre 2021) San Felice Circeo – “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte… ” recita una vecchia filastrocca per bambini. E Babbo Natale invece? A San Felice Circeo, Santa Clause arriverà via mare per l’edizione 2021 della Babbo Surf. Domenica 19 dicembre, alle 11, nel tratto di spiaggia antistante l’Hotel Corallo di via Domenico Maiolati, gli appassionati di surf si incontreranno per cavalcare le onde vestiti da Babbo Natale. “Si tratta di un abbinamento fra una gara amatoriale e una festosa sfilata di Babbi Natale – spiega Felice Capponi, assessore allo Sport – L’evento torna dopo lo stop obbligato del 2020 per la pandemia e saluterà un anno che ha visto un importante presenza dello sport al ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021) San– “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte… ” recita una vecchia filastrocca per bambini. Einvece? A San, Santa Clause arriverà via mare per l’edizione 2021 dellaSurf. Domenica 19 dicembre, alle 11, nel tratto di spiaggia antistante l’Hotel Corallo di via Domenico Maiolati, gli appassionati di surf si incontreranno per cavalcare le onde vestiti da. “Si tratta di un abbinamento fra una gara amatoriale e una festosa sfilata di Babbi– spiegaCapponi, assessore allo Sport – L’evento torna dopo lo stop obbligato del 2020 per la pandemia e saluterà un anno che ha visto un importante presenza dello sport al ...

