A Roma ancora monnezza. Le minidiscariche intorno ai cassonetti sono centinaia (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’obiettivo è avere i cassonetti abbastanza vuoti da sopportare l’urto del Natale. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva promesso una città pulita entro le feste grazie a uno sforzo straordinario. A pochi giorni dalla data fatidica, le condizioni della città, soprattutto in periferia, dicono tutt’altro. Questa mattina nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza ha dovuto ammetterlo pure l’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi: “Abbiamo preso la città in una situazione di difficoltà estrema e così la raccolta dei rifiuti è andata peggiorando e la città è entrata in un’emergenza rilevante”. Eppure l’assessora è convinta che per Natale si riuscirà almeno a uscire dalla situazione più critica. “Fino a qualche giorno fa – ha illustrato – le segnalazioni di minidiscariche intorno ai ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’obiettivo è avere iabbastanza vuoti da sopportare l’urto del Natale. Il sindaco diRoberto Gualtieri aveva promesso una città pulita entro le feste grazie a uno sforzo straordinario. A pochi giorni dalla data fatidica, le condizioni della città, soprattutto in periferia, dicono tutt’altro. Questa mattina nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza ha dovuto ammetterlo pure l’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi: “Abbiamo preso la città in una situazione di difficoltà estrema e così la raccolta dei rifiuti è andata peggiorando e la città è entrata in un’emergenza rilevante”. Eppure l’assessora è convinta che per Natale si riuscirà almeno a uscire dalla situazione più critica. “Fino a qualche giorno fa – ha illustrato – le segnalazioni diai ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma ancora Ultrà ucciso: arrestato killer di Diabolik Piscitelli venne ucciso il 7 agosto del 2019 mentre si trovava nel Parco degli Acquedotti a Roma. ... E ancora: "dall'analisi tecnica del filmato dell'omicidio eseguita prima dalla Polizia scientifica e ...

Innovazione, Foolfarm e Italo Treno lanciano l'Hackathon new mobilities ... ed infine nel viaggio di ritorno Milano Roma una fase di pitch dove sono stati presentati i ... intermodale e multimodale, divulgando ancora una volta il nostro messaggio green. Siamo orgogliosi di ...

Libia e Sahel, l'asse Roma-Parigi reggerà? Parla Roy Intervista al sociologo e islamologo francese: in Libia le elezioni una farsa, niente di serio. Italia e Francia ai margini di una guerra per procura, ma possono ancora dire la loro. Sahel? Una jihad ...

Scuola: Mi a Dirigenti, 'realtà ha scosso noi e studenti, giovani vanno accompagnati' Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "La realtà di questo tempo ci ha scosso. Più ancora ha scosso i nostri studenti che, pur animati dalla giovanile baldanza, sono in itinere nella costruzione del proprio sé ...

