A Paolo Rossi sarà intitolato il primo aereo della nuova livrea di ITA Airways

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladi ITAcaratterizzata dal colore azzurro, “come simbolo di unità, coesione e orgoglio del Paese, rappresentativo dello sport eNazionale italiana”. Lo ha fatto sapere qualche tempo fala stessa compagnia aerea. La novità è che ilplano, capocannoniere e simbolo del vincente Mondiale del 1982. ITAdefinisce Pablito uno “sportivo che ha trasformato le sue difficoltà in una delle più belle storie dello sport italiano”. Non si è fatto attendere l’entusiastico commento di Giovanni Malagò: «Sono molto felice dell’iniziativa di Itache ha deciso di omaggiare la storia dello ...

Advertising

Eurosport_IT : Un anno fa ci lasciava Paolo Rossi ?? Pablito sempre nei nostri cuori ?? #PaoloRossi | #9Dicembre | #Azzurri - Azzurri : Al Museo FIFA di #Zurigo onorata la memoria di Paolo Rossi ad un anno dalla sua scomparsa #Gravina: “Ancora una vo… - GoalItalia : Indimenticato eroe azzurro: un anno fa ci lasciava Paolo Rossi ?????? - messveneto : “Benvenuti a bordo del volo Paolo Rossi”: i nomi degli Azzurri dello sport per i nuovi aerei Ita: La Compagnia invi… - LucaCesaretti : RT @CalcioFinanza: Il primo aereo ITA con la nuova livrea sarà intitolato a Paolo Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

Presenti tra gli altriBellino , amministratore delegato e direttore generale Rcs Sports & ... Pier Bergonzi , vice direttore La Gazzetta dello Sport; Antonio, sottosegretario con delega ...... mostrata dalla prestazione sportiva mostruosa dell'anno scorso - ha sottolineatoBellino, ...per "promuovere il territorio e i valori sani dello sport" ha aggiunto l'olimpionico Antonio, ...Milano. Quest’anno pensiamo a un disco per i regali natalizi perché artisti come Mina e Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Zucchero, Paolo ...Il primo aereo con la nuova livrea azzurra di Ita Airways sarà un Airbus A320, in flotta fra poche settimane. L’aereo – fa sapere la compagnia – porterà il nome del grande campione azzurro Paolo Rossi ...