A Palazzo Altieri ‘La Legge del cuore | storia di assassini | vigliacchi ed eroi’ di Claudia Conte

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Presentato in anteprima nazionale ‘Ladeldiedil nuovo lavoro dell’imprenditrice culturaleper Armando Curcio Editore.? Il romanzo, in libreria da oggi, uscirà in occasione dell’anniversario dei trent’anni (1992-2022) delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, in memoria dei due eroi Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia. L’evento si è svolto nella Sala del trono presso, a Roma, alla presenza di illustri personalità come il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, il prefetto Francesco Messina direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e Caterina Chinnici, magistrato ed europarlamentare figlia di Rocco ...