A Ostia un torneo di calcio per ricordare Riccardo Pica | il 15enne morto alla Madonnetta

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– Undiper, ilal Parco della, ad Acilia, lo scorso 26 febbraio. E’ l’iniziativa organizzata dall’associazione Decimo Solidale, da anni attiva sul territorio del Municipio X, per il prossimo 28 dicembre. A sfidarsi, nella cornice del campo sportivo “Alessandro Lodovichetti” di via dei Brigantini, a, saranno l’ASD Pescatori, l’ASD Castelporziano, l’ASD Eschilo e la JEM’s Eschilo 2, che giocheranno a partire dalle ore 14.15. La finale fra le due squadre vincitrici, invece, si disputerà il giorno successivo, il 29 dicembre, dalle ore 16. L’intento, spiegano gli organizzatori, è quello di mantener desta l’attenzione sulla necessità di ricostruire ...

