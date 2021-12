"A Natale insieme se si è vaccinati, auguri al telefono per chi non lo è" (Di venerdì 17 dicembre 2021) «I numeri di quest’anno rispetto a quelli del 2020 sono di gran lunga migliori grazie alla campagna vaccinale e alle misure di contenimento e mitigazione che sono state modulate durante questi mesi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 17 dicembre 2021) «I numeri di quest’anno rispetto a quelli del 2020 sono di gran lunga migliori grazie alla campagna vaccinale e alle misure di contenimento e mitigazione che sono state modulate durante questi mesi...

Advertising

Corriere : Ciciliano (Cts): «Natale tutti insieme se vaccinati, auguri al telefono per chi non lo è» - HuffPostItalia : Ciciliano, Cts: 'Natale tutti insieme se vaccinati' - gualtierieurope : Oggi abbiamo illuminato l’albero di #Natale di #Roma a Piazza Venezia in collaborazione con @FAO e @AceaGruppo. Sco… - MarcoLu80849098 : RT @RadioGenova: Cittadini licenziati, precari, disoccupati e lavoratori, tutti insieme a Napoli contro Mario Draghi: 'Senza lavoro sarà un… - Marcelo95236777 : RT @RadioGenova: Cittadini licenziati, precari, disoccupati e lavoratori, tutti insieme a Napoli contro Mario Draghi: 'Senza lavoro sarà un… -