A casa tutti bene, Francesco Acquaroli (Pietro Ristuccia) a DM: «Muccino ha chiesto intensità per racconta la vita vera. La tv generalista è più accomodante» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Federico Acquaroli e Silvia D'Amico, A casa tutti bene (foto Sky) Un vero e proprio pater familias. Un perno attorno al quale tutto ruota: ambizioni, contrasti, segreti. Nelle intense vicissitudini di A casa tutti bene – La serie, il personaggio di Pietro Ristuccia ha un ruolo decisivo. Anche quando non appare in scena (ma non faremo spoiler!). Ad interpretarlo è l’attore Francesco Acquaroli, che nella produzione diretta da Gabriele Muccino sarà il marito di Alba (alias Laura Morante). Accanto a lui, figli, nuore, nipoti, parenti acquisiti. Un nugolo di personaggi che animerà gli otto episodi in onda dal 20 dicembre su Sky Serie e in streaming su Now. E’ lo stesso ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Federicoe Silvia D'Amico, A(foto Sky) Un vero e proprio pater familias. Un perno attorno al quale tutto ruota: ambizioni, contrasti, segreti. Nelle intense vicissitudini di A– La serie, il personaggio diha un ruolo decisivo. Anche quando non appare in scena (ma non faremo spoiler!). Ad interpretarlo è l’attore, che nella produzione diretta da Gabrielesarà il marito di Alba (alias Laura Morante). Accanto a lui, figli, nuore, nipoti, parenti acquisiti. Un nugolo di personaggi che animerà gli otto episodi in onda dal 20 dicembre su Sky Serie e in streaming su Now. E’ lo stesso ...

