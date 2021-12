A bordo di un barchino dalla Tunisia a Lampedusa: il gatto Rambo torna dalla sua famiglia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aveva attraversato il Mediterraneo alla ricerca di una vita migliore. Dopo sei mesi di quarantena è stato riconsegnato ai suoi amici umani Leggi su rainews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aveva attraversato il Mediterraneo alla ricerca di una vita migliore. Dopo sei mesi di quarantena è stato riconsegnato ai suoi amici umani

