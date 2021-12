5 panettoni stellati da provare a Natale

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il panettone artigianale ha una sua ragion d'essere grazie alla preparazione accurata e all'impiego di materie prime d'eccellenza, alla lievitazione come Dio comanda, all'assenza (nei casi migliori) di conservanti e di prodotti chimici. Ma quando la tradizione manuale incontra l'estro dei grandi chef italiani, il panettone artigianale smette di essere “semplicemente” tale. Come dimostrano questi cinque capolavori natalizi. Il panettone de Il Luogo di Aimo e Nadia Il panettone de Il Luogo di Aimo e NadiaGli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani del ristorante milanese Il Luogo di Aimo e Nadia, 2 stelle Michelin, anche quest’anno firmano un Panettone doppiamente buono (anche nella foto in alto), perché prodotto seguendo l’ispirazione creativa nel segno della memoria gustativa e perché parte del ricavato sarà devoluto in favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, dal ...