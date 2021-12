15enne morto dopo aver mangiato sushi | sequestrato ristorante al Vomero

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Cronaca di Napoli: disposto il sequestro preventivo per il locale dove ilera andato a mangiarelo scorso 23 novembre. Aggiornamenti nelle indagini sulla morte di Luca Piscopo, illo scorso 2 dicembre a Soccavo,numerosi problemi fisici emersi successivamente al 23 novembre, giorno in cui avevain un

Provvedimento d'urgenza del pm, sigilli al locale 'Sumo Sushi' del ...E' stato messo sotto sequestro preventivo il ristorante in cui, insieme con alcune amiche, lo scorso 23 novembre ha consumato un pasto ildel quartiere Soccavo di Napoli deceduto in casa pochi giorni dopo, lo scorso 2 dicembre. Il provvedimento emesso dalla Procura , è stato eseguito dai carabinieri del Nas ieri sera, come ...E’ stato posto sotto sequestro dai Carabinieri del Nas il ristorante di sushi di via Bernini, nel quartiere Vomero a Napoli, dove lo scorso 23 novembre ha cenato un 15enne, morto dopo diversi giorni n ...Sequestro del ristorante Sumo Sushi di piazza Vanvitelli, al Vomero di Napoli, dove lo scorso 23 novembre Luca Piscopo, il ragazzo 15enne, pranzò e dove è morto, probabilmente, a causa della salmonell ...