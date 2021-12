15enne morto dopo aver mangiato sushi | ristorante sotto sequestro

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Luca Piscopo èa soli 15 anniessersi sentito male in seguito ad un pranzo a base diin un“all you can eat”. Ieri sera i carabinieri del Nas hanno messo il localepreventivo. Luca Piscopo è deceduto lo scorso 2 dicembre a soli 15 anni: il ragazzo, del quartiere Soccavo di Napoli, si è sentito malepranzato mangiando delin un“all you can eat” lo scorso 23 novembre. Maritè Toledo/FlickrIeri sera i carabinieri del Nas hanno messo il localepreventivo, secondo quanto deciso dal provvedimento della Procura. Luca muore a 15 anniun pranzo a base su ...

È giallo attorno alla morte di Luca Piscopo , undi Soccavo che ènove giorni dopo aver mangiato sushi al ristorante. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo che riguarda sia il titolare del locale 'all you can ...commenta E' stato messo sotto sequestro preventivo il ristorante in cui ha mangiato sushi ildel quartiere Soccavo di Napoliin casa il 2 dicembre . Il pasto era stato consumato nove giorni prima, il 23 novembre. Il provvedimento della Procura è stato eseguito dai carabinieri del ...Luca Piscopo è deceduto a 15 anni dopo aver mangiato del sushi in un ristorante "all you can eat", messo sotto sequestro ieri sera.E’ stato messo sotto sequestro preventivo il ristorante di sushi in cui, insieme ad alcune amiche, il 15enne Luca Piscopo ha mangiato lo scorso 23 novembre. Il ragazzo ha accusato sintomi di intossica ...