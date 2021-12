100 Eccellenze Italiane, gli azzurri della famiglia Vicino premiati a Roma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – I successi del 2021 hanno omaggiato gli atleti di una intera famiglia del canottaggio azzurro. Una unicità tutta italiana, che vede coinvolti nello stesso sport gli atleti olimpici e mondiali più importanti del panorama dei remi. il premio consegnato ai fratelli Vicino Sono stai i fratelli ‘Vicino’ ad essere premiati a Roma, in Campidoglio. Alla Sala Protomoteca nel pomeriggio di ieri, la Capitale ha consegnato ai protagonisti del canottaggio i giusti riconoscimenti per le medaglie vinte. Il premio denominato ‘100 Eccellenze Italiane’ è giunto alla sesta edizione. La premiazione è stata organizzata dall’Associazione Liber e di fronte alla famosa e folta platea dei premiati, hanno sfilato Giuseppe, Antonio, Luca e Marco ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021)– I successi del 2021 hanno omaggiato gli atleti di una interadel canottaggio azzurro. Una unicità tutta italiana, che vede coinvolti nello stesso sport gli atleti olimpici e mondiali più importanti del panorama dei remi. il premio consegnato ai fratelliSono stai i fratelli ‘’ ad essere, in Campidoglio. Alla Sala Protomoteca nel pomeriggio di ieri, la Capitale ha consegnato ai protagonisti del canottaggio i giusti riconoscimenti per le medaglie vinte. Il premio denominato ‘100’ è giunto alla sesta edizione. La premiazione è stata organizzata dall’Associazione Liber e di fronte alla famosa e folta platea dei, hanno sfilato Giuseppe, Antonio, Luca e Marco ...

