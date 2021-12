Zona bianca | gialla | arancione e rossa | ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 13 dicembre

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Laitaliane a partire da132021. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modificamente la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte leche rimangono inad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della provincia di Bolzano, già in giallo, a cui si aggiunge la Calabria con una ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nella giornata di oggi, venerdì 10, sono stati fatti registrare oltre 20 mila nuovi contagi con ben 118 vittime, numero che mette in allerta. Probabilmente nel corsoprossime settimane altrepasseranno in area ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Viene prorogato fino al 31 marzo anche il Super Green pass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto approva… - fedes_06 : @Jacknero62 ma in zona bianca eravamo cmq dentro il contesto di pandemia (tamponi, quarantene, distanziamenti, gree… - Jacknero62 : @fedes_06 quelli da zona bianca .. senza tendenza al rialzo .. - colonnelloedi : @zona_bianca @MatteoBassetti Se i cattedratici facessero i professori e i Primari i Primari che bello sarebbe - albertoghu1 : @zona_bianca @BrunoVespa I democratici conduttori ! -

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

Oltre alle mascherine all'aperto insempre più concreta, spunta anche l'eventualità del tampone obbligatorio per i vaccinati per accedere ai grandi eventi. Quest'ultima è "un'ipotesi da ...Lombardia, Natale in/ Fontana: "ricoveri sotto allerta". Per Capodanno... La particolarità di questo vaccino, e che "introduce direttamente nel nostro corpo frammenti della proteina spike"...L'emergenza Covid continua a fare paura anche in Italia, dove i contagi sono in aumento: a Natale e Capodanno cosa si può fare e cosa no?Riassumiamo le principali novità di questi giorni relativamente all’impiego del green pass negli agriturismi e fattorie didattiche. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla precedente comunicaz ...