Zanetti | «Festeggiato nel modo migliore 114 anni del Venezia»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Ho avuto buone indicazioni da chi ha giocato oggi, e questo tenendo conto che davanti avevamo una squadra organizzata, che sta facendo un buon campionato. Stimo Lucarelli come allenatore, e la sua è una squadra costruita bene, con individualità importanti per la Serie B”. Al termine del match valido per il Secondo Turno di Coppa Italia 2021/2022 andato in scena allo Stadio Pier Luigi Penzo, Paoloha analizzato la vittoria della sua squadra contro la Ternana di Cristiano Lucarelli. “Abbiamo commesso qualche errore che potevamo evitare, ma lo spirito generale è stato buono, abbiamo vinto la partita e passato il turno gestendo un match che, a mio avviso, abbiamo interpretato ottimamente”, ha aggiunto. “Oggi abbiamoneldei modi i 114del Club. Questa è una società giovane ma che sta ...

In corso i sedicesimi di Coppa Italia: bene Venezia, Udinese, Genoa, Empoli e Cagliari. Fuori Ternana, Crotone, Salernitana, Verona e Cittadella.