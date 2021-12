Zaki: ‘Passione per la libertà’, il podcast dell’assemblea dell’Emilia-Romagna (Di giovedì 16 dicembre 2021) BOLOGNA – La passione per la libertà. È il titolo della puntata speciale della serie podcast ‘Question time’ dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna dedicata a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna scarcerato, in attesa dell’udienza di febbraio, dopo 22 mesi di detenzione. “È un ragazzo libero, intelligente, ha una grande sensibilità e attenzione rispetto al tema delle donne – afferma Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa – Patrick rappresenta tutti noi. Io l’ho sentito veramente un amico”. Nella puntata, dalla durata di 15 minuti, Petitti dialoga con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e con Giada Rossi, amica di Zaki ed esponente del comitato ‘Patrick Libero’. “Se fino a qualche settimana fa la ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 dicembre 2021) BOLOGNA – La passione per la libertà. È il titolo della puntata speciale della serie‘Question time’legislativadedicata a Patrick, lo studente egiziano dell’università di Bologna scarcerato, in attesa dell’udienza di febbraio, dopo 22 mesi di detenzione. “È un ragazzo libero, intelligente, ha una grande sensibilità e attenzione rispetto al tema delle donne – afferma Emma Petitti, presidentelegislativa – Patrick rappresenta tutti noi. Io l’ho sentito veramente un amico”. Nella puntata, dalla durata di 15 minuti, Petitti dialoga con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e con Giada Rossi, amica died esponente del comitato ‘Patrick Libero’. “Se fino a qualche settimana fa la ...

Advertising

Ansa_ER : Zaki: Passione per la libertà, il podcast dell'assemblea E-R. Noury: 'La domanda ora non è se tornerà a Bologna, ma… - Lopinionista : Zaki: 'Passione per la libertà', il podcast dell'assemblea dell'Emilia-Romagna - iconanews : Zaki: Passione per la libertà, il podcast dell'assemblea E-R - AssembleaER : #zaki, la passione per la libertà: online il podcast dell’Assemblea legislativa - sportli26181512 : Zaki twitta 'Libertà libertà libertà!' con la stringa del Bologna: Zaki twitta 'Libertà libertà libertà!' con la st… -