Yandex è il motore di ricerca che ha dato più spazio alle teorie cospirazioniste

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un nuovo studio, pubblicato il 2 dicembre presso gli archivi della Cornell University, ha messo insieme delle informazioni fondamentali per capire qualediabbia avuto un ruolo maggiore – tra quelli più diffusi al mondo – relativamente alla diffusione didel complotto su tutti gli argomenti più importanti del nostro secolo, dall’11 settembre, fino ad arrivare ai presunti effetti collaterali dei vaccini nascosti dcase farmaceutiche per creare un nuovo ordine mondiale. La risposta a cui sono arrivati itori che hanno firmato lo studio – Aleksandra Urman, Mykola Makhortykh, Roberto Ulloa, Juhi Kulshrestha – è: più di tre quarti dei risultati diper i sei termini indagati (“terra piatta”, “11 settembre”, “qanon”, “illuminati”, “george soros” e ...

...della Russia rispetto agli Stati Uniti! Poi c'è, che in realtà è abbastanza buono in vari modi, ma che non offre alcuna alternativa di hosting video a YouTube. Tuttavia, offre un ottimo...... inclusi quelli che non funzionano con ildi base di Redmond, finora esclusi, tra cui Opera eBrowser. Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora notizie su altri importanti negozi ...