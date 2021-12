WWE | La firma di Kevin Owens faciliterà il rinnovo di Sami Zayn? Arrivano importanti conferme

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 dicembre 2021)ha apportato un enorme cambiamento del proprio character nell’ultimo anno. Da buon teorico della cospirazione,è convinto che ci sia in atto un complotto ai suoi danni. I fan non sono convintissimi di questa attuale gimmick, memori di ciò che il canadese è in grado di fare quando si tratta di fronteggiare avversari del calibro dell’amico/rivale. I due, infatti, nelle faide in cui sono stati coinvolti entrambi, hanno sempre ricevuto il plauso dei fan, degli esperti del settore e degli altri lottatori. Ciononostante,è ormai una presenza fissa di SmackDown, e la WWE è lungi dal volersene privare. Un grande aiuto Dopo molte speculazioni sul futuro diall’avvicinarsi della ...