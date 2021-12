WhatsApp al lavoro per ridisegnare la fotocamera e non solo (Di giovedì 16 dicembre 2021) WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento della sua versione beta arrivando alla versione 2.22.1.2. Questo aggiornamento arriva poco dopo la versione 2.22.1.1., la quale annunciava che il team era al lavoro per dare più potere agli amministratori dei gruppi. Ora è stato rilasciato un altro update, sempre nel canale beta, annunciando l’arrivo di un redesign L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha rilasciato un nuovo aggiornamento della sua versione beta arrivando alla versione 2.22.1.2. Questo aggiornamento arriva poco dopo la versione 2.22.1.1., la quale annunciava che il team era alper dare più potere agli amministratori dei gruppi. Ora è stato rilasciato un altro update, sempre nel canale beta, annunciando l’arrivo di un redesign L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp al lavoro per ridisegnare la fotocamera e non solo - W0NDVRL4ND : @starksafiin MA MI CAGHI SU WHATSAPP CHE DEVI MANDARE IL LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA - soltesuaalma : Non la professoressa di italiano che ALLE 21:55 SCRIVE SUL GRUPPO WHATSAPP CHE ABBIAMO CON LEI CHE VENERDÌ DOBBIAMO… - trucoexp : Alla fine le cose stanno così: io uso whatsapp per lavoro e mia madre mi manda ricette come se fosse un ricettario - ottavotasto : Mi mando un Whatsapp dal cellulare personale a quello del lavoro. Poi vado a vedere chi mi ha scritto. Buona serata anche a voi... -