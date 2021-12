West Side Story: il film di Steven Spielberg arriverà in streaming prima del previsto? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo i risultati deludenti ai box office americani, West Side Story potrebbe arrivare prima del previsto in streaming. West Side Story, il remake del musical diretto da Steven Spielberg, potrebbe arrivare in streaming prima dei 45 giorni previsti. Gli incassi non particolarmente elevati negli Stati Uniti avrebbero infatti spinto 20th Century Studio a modificare la propria strategia riguardante la distribuzione. Sul mercato americano, West Side Story ha incassato solo 10.6 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale. Lo studio starebbe valutando quanto tempo far trascorrere prima ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo i risultati deludenti ai box office americani,potrebbe arrivaredelin, il remake del musical diretto da, potrebbe arrivare indei 45 giorni previsti. Gli incassi non particolarmente elevati negli Stati Uniti avrebbero infatti spinto 20th Century Studio a modificare la propria strategia riguardante la distribuzione. Sul mercato americano,ha incassato solo 10.6 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione nelle sale. Lo studio starebbe valutando quanto tempo far trascorrere...

