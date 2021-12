Wanda Nara ha deciso: novità sul futuro di Icardi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mauro Icardi tornerà in Serie A già a gennaio: clamorosa svolta nel futuro dell’attuale attaccante del PSG Secondo quanto riportato da L’Equipe, Wanda Nara starebbe spingendo per il trasferimento di Mauro Icardi dal PSG già nella prossima sessione di mercato. Osserva interessata la Juventus, che vorrebbe il bomber argentino in prestito con opzione per il riscatto. La moglie-agente ha già preso la decisione: l’ex Inter deve tornare in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Maurotornerà in Serie A già a gennaio: clamorosa svolta neldell’attuale attaccante del PSG Secondo quanto riportato da L’Equipe,starebbe spingendo per il trasferimento di Maurodal PSG già nella prossima sessione di mercato. Osserva interessata la Juventus, che vorrebbe il bomber argentino in prestito con opzione per il riscatto. La moglie-agente ha già preso la decisione: l’ex Inter deve tornare in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Triangl63225358 : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) Wanda #Nara propensa a riportare #Icardi in Italia (#Juventus), ma l'argentino preferirebbe restare al #PSG - Sicilianodoc7 : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) Wanda #Nara propensa a riportare #Icardi in Italia (#Juventus), ma l'argentino preferirebbe restare al #PSG - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Francia: Wanda Nara spinge per il ritorno di Icardi in Serie A - news24_inter : #Icardi si accasa ai rivali? - Paolo18030138 : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) Wanda #Nara propensa a riportare #Icardi in Italia (#Juventus), ma l'argentino preferirebbe restare al #PSG -