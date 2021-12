Wanda Nara, ecco perché ha rinunciato al cognome di Icardi: il motivo è impensabile (Di giovedì 16 dicembre 2021) La decisione presa da Wanda Nara di rinunciare al cognome del marito Icardi fa discutere, a maggior ragione per il motivo per cui ha deciso di fare questo. Wanda Nara è una showgirl di Buenos Aires classe 1986. Figlia di Andres e di Nora, inizia come showgirl nelle emittenti argentine ed affianca il comico Jorge L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 16 dicembre 2021) La decisione presa dadi rinunciare aldel maritofa discutere, a maggior ragione per ilper cui ha deciso di fare questo.è una showgirl di Buenos Aires classe 1986. Figlia di Andres e di Nora, inizia come showgirl nelle emittenti argentine ed affianca il comico Jorge L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

pccpla : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) Wanda #Nara propensa a riportare #Icardi in Italia (#Juventus), ma l'argentino preferirebbe restare al #PSG - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) Wanda #Nara propensa a riportare #Icardi in Italia (#Juventus), ma l'argentino preferirebbe restare al #PSG - Daniele91Nap : Wanda Nara e Maurito Icardi - Triangl63225358 : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) Wanda #Nara propensa a riportare #Icardi in Italia (#Juventus), ma l'argentino preferirebbe restare al #PSG - Sicilianodoc7 : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) Wanda #Nara propensa a riportare #Icardi in Italia (#Juventus), ma l'argentino preferirebbe restare al #PSG -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara ha deciso: novità sul futuro di Icardi Mauro Icardi tornerà in Serie A già a gennaio: clamorosa svolta nel futuro dell'attuale attaccante del PSG Secondo quanto riportato da L'Equipe, Wanda Nara starebbe spingendo per il trasferimento di Mauro Icardi dal PSG già nella prossima sessione di mercato. Osserva interessata la Juventus, che vorrebbe il bomber argentino in prestito con ...

Wanda Nara, sui social ha abbandonato il cognome del marito, Icardi ... e forse ultimo, colpo di scena nella telenovela che va avanti ormai da più di due mesi: sui social ha abbandonato il cognome del marito, Icardi, ed è tornata a essere "Wanda Nara". Un scelta ...

Wanda Nara, di nuovo in crisi con Icardi? Il dettaglio fa pensare al peggio CheNews.it Wanda Nara, ecco perché ha rinunciato al cognome di Icardi: il motivo è impensabile La decisione presa da Wanda Nara di rinunciare al cognome del marito Icardi fa discutere, a maggior ragione per il motivo per cui ha deciso di fare questo. Wanda Nara è una showgirl di Buenos Aires cl ...

Dalla Francia: Wanda Nara spinge per il ritorno di Icardi in Serie A Dalla Francia arrivano indiscrezioni circa il futuro di Mauro Icardi. Come riportato dal quotidiano L'Equipe, la moglie-agente Wanda Nara, pare stia spingendo per il ...

Mauro Icardi tornerà in Serie A già a gennaio: clamorosa svolta nel futuro dell'attuale attaccante del PSG Secondo quanto riportato da L'Equipe,starebbe spingendo per il trasferimento di Mauro Icardi dal PSG già nella prossima sessione di mercato. Osserva interessata la Juventus, che vorrebbe il bomber argentino in prestito con ...... e forse ultimo, colpo di scena nella telenovela che va avanti ormai da più di due mesi: sui social ha abbandonato il cognome del marito, Icardi, ed è tornata a essere "". Un scelta ...La decisione presa da Wanda Nara di rinunciare al cognome del marito Icardi fa discutere, a maggior ragione per il motivo per cui ha deciso di fare questo. Wanda Nara è una showgirl di Buenos Aires cl ...Dalla Francia arrivano indiscrezioni circa il futuro di Mauro Icardi. Come riportato dal quotidiano L'Equipe, la moglie-agente Wanda Nara, pare stia spingendo per il ...