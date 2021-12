Wanda Nara è nuda | si vede tutto | che scandalo FOTO

Leggi su chenews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Scatto bollente per. Nuovaquasi completamente senza veli per la modella argentina che manda in visibilio Instagram.(Getty Images)Dopo il suo arrivo in Argentina,è stata immediatamente coinvolta da una grande serie di impegni lavorativi e personali. Per prima cosa ha visto la famiglia che nonva da diversi mesi e poi ha partecipato alla sua festa organizzata a sorpresa dalle amiche e dalla sorella Zaira. Nei giorni seguenti, gli impegni della modella e imprenditrice si sono moltiplicati. Tra i grande eventi a cui ha partecipato spiccava la sua presenza allo shootinggrafico per la copertina dei “Personaggi dell’anno” della rivista People. Dove ...