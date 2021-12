“Vuole il club italiano, è pronto a…”: colpo di scena Pallotta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Possibile ritorno nel calcio italiano di Pallotta. Nel mirino dell’ex presidente della Roma ora c’è il Palermo: contatti in corso. James Pallotta continua a guardare con interesse al calcio italiano. L’imprenditore italo-americano, dopo aver ceduto la Roma ai Friedkin nell’agosto 2020, sta infatti valutando l’idea di rilevare alcune quote del Palermo attualmente presieduto da Dario Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Possibile ritorno nel calciodi. Nel mirino dell’ex presidente della Roma ora c’è il Palermo: contatti in corso. Jamescontinua a guardare con interesse al calcio. L’imprenditore italo-americano, dopo aver ceduto la Roma ai Friedkin nell’agosto 2020, sta infatti valutando l’idea di rilevare alcune quote del Palermo attualmente presieduto da Dario Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Liverpool, il giocatore vuole cambiare squadra a gennaio: Come riferisce SkySport il difensore del Liverpool Nat Ph… - ILOVEPACALCIO : Pallotta vuole il Palermo: ecco chi è l'imprenditore di Boston interessato al club rosanero - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Pallotta vuole il Palermo: ecco chi è l'imprenditore di Boston interessato al club rosanero - Ilovepalermocalcio - 5maygodoancora : @Thesaucest Ma mica tanto e un top e se non si e mai spostato in altri club e perché il club non lo cede e lui non… - AdeNugraha999 : RT @AJGNewsOfficial: ?????????????? La #Juventus non vuole pagare nessuna buonuscita per Aaron #Ramsey. Nei precedenti incontri con l'#Everton, la… -