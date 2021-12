Volley maschile, Champions League 2021/2022: primo successo per Trento, Fenerbahce ko in tre set (Di giovedì 16 dicembre 2021) Trento stende 3-0 (25-21, 25-22, 25-17) il Fenerbahce nel match valevole per la seconda giornata della Pool E della Champions League 2021/2022 maschile di Volley. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, dunque, ottengono i loro primi tre punti agganciando in classifica proprio i turchi, alle spalle dell’altra squadra italiana Perugia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Le due squadre mostrano un buon approccio alla partita che, nei minuti iniziali, viaggia sui binari dell’equilibrio. I padroni di casa, dopo essere andati momentaneamente sotto, completano il sorpasso e tentano la fuga. In un primo momento i turchi sembrano in grado di reagire, ma alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021)stende 3-0 (25-21, 25-22, 25-17) ilnel match valevole per la seconda giornata della Pool E delladi. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, dunque, ottengono i loro primi tre punti agganciando in classifica proprio i turchi, alle spalle dell’altra squadra italiana Perugia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Le due squadre mostrano un buon approccio alla partita che, nei minuti iniziali, viaggia sui binari dell’equilibrio. I padroni di casa, dopo essere andati momentaneamente sotto, completano il sorpasso e tentano la fuga. In unmomento i turchi sembrano in grado di reagire, ma alla ...

Advertising

sportface2016 : #Volley maschile, #ChampionsLeague 2021/2022: primo successo per #Trento, #Fenerbahce ko in tre set - sportface2016 : #Volley maschile, #ChampionsLeague 2022: #Perugia supera #Cannes in tre set - zazoomblog : Volley maschile Champions League 2022: tutto facile per la Lube Maribor sconfitta in tre set - #Volley #maschile… - sportface2016 : #Volley #ChampionsLeague 2022: tutto facile per la #LubeCivitanova, #Maribor sconfitta in tre set - killbix : @SalpadrinoT I 100mt sicuramente, ma la 4x100 è stato un qualcosa di forse ancora più folle. Tutte le Olimpiadi son… -