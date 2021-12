Volley, Conegliano-Dentil in tv domani: orario e diretta streaming Mondiale per Club 2021 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si avvicina il momento di A. Carraro Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube, sfida valevole per la Pool A del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile. Le Pantere di coach Santarelli sono partite con il piede giusto travolgendo il Fenerbahce Istanbul e, dopo un giorno di riposo, vogliono un altro successo per chiudere il girone al primo posto. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione brasiliana, che dopo aver sfidato le turche all’esordio, torna in campo per provare a strappare qualche punto alla corazzata veneta. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di venerdì 17 dicembre ad Ankara, in Turchia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. CALENDARIO Conegliano: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si avvicina il momento di A. Carraro ImocoPraiae, sfida valevole per la Pool A delperdifemminile. Le Pantere di coach Santarelli sono partite con il piede giusto travolgendo il Fenerbahce Istanbul e, dopo un giorno di riposo, vogliono un altro successo per chiudere il girone al primo posto. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione brasiliana, che dopo aver sfidato le turche all’esordio, torna in campo per provare a strappare qualche punto alla corazzata veneta. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 italiane di venerdì 17 dicembre ad Ankara, in Turchia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. CALENDARIO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ...

