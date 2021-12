Volley, Champions League: Trento liquida il Fenerbahce e si rimette in moto, show di Daniele Lavia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Trento ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-22; 25-17) nella seconda partita della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Volley maschile. I dolomitici hanno giganteggiato di fronte al proprio pubblico: nel primo set hanno piazzato l’allungo decisivo dopo una prima parte equilibrata, nella seconda frazione sono stati abili a rimontare dal 17-21 grazie a uno scatenato Lavia e al turno in battuta di Kaziyski, nel terzo parziale i padroni di casa hanno soppiantato la rognosa compagine turca. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno così riscattato la sconfitta maturata due settimane contro Perugia all’esordio, tornando prontamente al successo dopo il Mondiale per Club (eliminazione in semifinale con Civitanova). L’Itas aggancia gli anatolici ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha sconfitto ilIstanbul con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-22; 25-17) nella seconda partita della fase a gironi della2021-2022 dimaschile. I dolomitici hanno giganteggiato di fronte al proprio pubblico: nel primo set hanno piazzato l’allungo decisivo dopo una prima parte equilibrata, nella seconda frazione sono stati abili a rimontare dal 17-21 grazie a uno scatenatoe al turno in battuta di Kaziyski, nel terzo parziale i padroni di casa hanno soppiantato la rognosa compagine turca. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno così riscattato la sconfitta maturata due settimane contro Perugia all’esordio, tornando prontamente al successo dopo il Mondiale per Club (eliminazione in semifinale con Civitanova). L’Itas aggancia gli anatolici ...

