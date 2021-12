Vola il castello gonfiale sul quale stavano giocando: morti cinque bambini. Le terribili immagini (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Devonport, in Tasmania, durante una festa di fine anno in Australia, quattro bambini sono morti e molti altri sono gravemente feriti, dopo che il castello gonfiale sul quale giocavano si è sollevato ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Devonport, in Tasmania, durante una festa di fine anno in Australia, quattrosonoe molti altri sono gravemente feriti, dopo che ilsulgiocavano si è sollevato ...

Tragedia in Australia: castello gonfiabile si rompe e vola via durante la festa a scuola, 5 bimbi morti In Tasmania, durante una festa di fine anno con molti bimbi, un castello gonfiabile si è rotto ed è volato via. Oltre ai 5 bimbi morti, si registrano diversi piccoli feriti, alcuni gravemente.

Australia, castello gonfiabile vola in aria durante una festa: morti 4 bambini, altri 4 sono gravi «Posso tristemente confermare che cinque bambini sono morti - ha detto la polizia dello stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi».

In Tasmania, durante una festa di fine anno con molti bimbi, un castello gonfiabile si è rotto ed è volato via. Oltre ai 5 bimbi morti, si registrano diversi piccoli feriti, alcuni gravemente.«Posso tristemente confermare che cinque bambini sono morti - ha detto la polizia dello stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi». APPROFONDIMENTI MO ...