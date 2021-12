Viene fondato il Milan Football Club – 16 dicembre 1899 – VIDEO (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 16 dicembre 1899 un gruppo di ragazzi italiani e inglesi fonda il Milan Football Club, che diventerà il secondo Club più titolato al mondo «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari». Firmato Herbert Kilpin, primo allenatore e primo capitano del Milan, nonché co-fondatore della società. Il Milan Football & Cricket Club nasce il 16 dicembre 1899 grazie all’iniziativa di un gruppo di inglesi e italiani. Il primo presidente è Alfred Edwards, il campo di gioco delle origini è il Trotter di Piazza Doria, la sede la Fiaschetteria Toscana di via Berchet, nel centro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 16un gruppo di ragazzi italiani e inglesi fonda il, che diventerà il secondopiù titolato al mondo «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari». Firmato Herbert Kilpin, primo allenatore e primo capitano del, nonché co-re della società. Il& Cricketnasce il 16grazie all’iniziativa di un gruppo di inglesi e italiani. Il primo presidente è Alfred Edwards, il campo di gioco delle origini è il Trotter di Piazza Doria, la sede la Fiaschetteria Toscana di via Berchet, nel centro ...

