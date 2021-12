Video Tapiro d’Oro a Ilary Blasi dopo le parole di Fabrizio Corona | “Forse è innamorato di me”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021)per Valerio Staffelli a Striscia la Notizia.ledisugli inizi della carriera della bella conduttrice, ecco che Valerio Staffelli ha preso la palla al balzo per mettere nel mirino del tg satirico un’altra donna, questa volta‘rea’, a detta di, di avergli inviato delle foto nuda per riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo. Ad anticipare la consegna delquesta sera è stata la stessa conduttrice che sui social ha mostrato il suo ‘premio’ e i fan non ci hanno messo molto a capire che la motivazione era proprio da ricercare nelle ...