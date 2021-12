VIDEO PM – Scaroni | “Nuovo stadio? Speriamo di andare avanti veloci”

Advertising

reportrai3 : I magistrati quando avevano aperto il fascicolo sulla presunta corruzione internazionale e indagato Scaroni e Desca… - sambelkecap__ : RT @GiokerMusso: ?? #Milan - Il presidente #Scaroni: 'Nuovo stadio? L’amministrazione comunale è d’accordo, dobbiamo partire con la progetta… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? #Milan - Il presidente #Scaroni: 'Nuovo stadio? L’amministrazione comunale è d’accordo, dobbiamo partire con la progetta… - LucaManinetti : Presidente #Scaroni sul Nuovo Stadio 'aggiornamento'. Nessuna dichiarazione sul calciomercato #Milan - GiokerMusso : ?? #Milan - Il presidente #Scaroni: 'Nuovo stadio? L’amministrazione comunale è d’accordo, dobbiamo partire con la p… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Scaroni

Milan News 24

Al momento della firma erano presenti anche l'ex banchiere e attuale presidente del club Paolo(cui lo lega un'amicizia decennale con i grandi ex Silvio Berlusconi e Adriano Galliani) e il ...Previsti anche gli interventi di Paolo, ex amministratore delegato, dell'Eni (estratto dalla lunga intervista pubblicata sull'ultimo numero di Wall Street Italia) e il sociologo ...Assemblea di Serie A: a Milano sta per svolgersi un incontro tra i presidenti del campionato. Adesso è arrivato anche Scaroni – VIDEO Tra poco al via l’Assemblea di Serie A, consueto appuntamento per ...Report è ritornata sull'inchiesta sui diamanti venduti come investimento sicuro da diversi istituti bancari, un servizio sarà invece dedicato alle ambulanze, comprese quelle che servono le (...) ...