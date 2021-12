VIDEO Lazio, Sarri sull’Europa League: “Ci sta tritando! Serie A, obiettivo chiaro” (Di giovedì 16 dicembre 2021) In vista di Lazio-Genoa, match valevole per il diciottesimo turno di Serie A, il tecnico bianconceleste, Maurizio Sarri, analizza il cammino della compagine capitolina in campionato, frenata dagli impegni in Europa League Leggi su mediagol (Di giovedì 16 dicembre 2021) In vista di-Genoa, match valevole per il diciottesimo turno diA, il tecnico bianconceleste, Maurizio, analizza il cammino della compagine capitolina in campionato, frenata dagli impegni in Europa

Advertising

Tg3web : Dopo il Lazio, la campagna di vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni parte anche in altre regioni. Ad accompagnar… - Lazio_TV : PODISMO: 'NORMISSIMA', LA PRIMA EDIZIONE (video). - Lazio_TV : FROSINONE: VACCINO BIMBI, AL VIA LA CAMPAGNA (VIDEO) - sportli26181512 : Caso Salernitana, Lotito: 'Perché chiedete a me? Ormai sono fuori' VIDEO: Il presidente della Lazio, Claudio Lotito… - Lazio_TV : PALLAVOLO SUPERLEGA: LA FESTA DI NATALE DELLA TOP VOLLEY CISTERNA (VIDEO). -