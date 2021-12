Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 19:45 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO E’ STATA RIATTIVATA LA CIRCOLazioNE TRA FIUMICINO AEROPORTO E Roma OSTIENSE, SOSPESA IN ‘PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E VENIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLO SVINCOLO PER LA CASSIA FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO; STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO E’ STATA RIATTIVATA LA CIRCONE TRA FIUMICINO AEROPORTO EOSTIENSE, SOSPESA IN ‘PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E VENIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALLO SVINCOLO PER LA CASSIA FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA; CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO; STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Webuild, linea Av/Ac Napoli - Bari modello sostenibile ... che non ha interrotto lo shopping natalizio né tantomeno la viabilità giornaliera intorno ai ... con un'esperienza internazionale maturata dalle metropolitane di Roma e Milano fino a quelle di Riyadh e ...

Bilancio di previsione, Mazzali (FdI): 'Odg per la viabilità del comune di Iseo' Una delle criticità maggiormente caratterizzante la viabilità iseana è certamente l'intersezione fra via Roma e via Silvio Bonomelli. Attualmente via Silvio Bonomelli risulta essere a senso unico, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 08:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews