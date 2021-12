Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 10:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA INCIDENTE RISOLTO, CIRCOLazioNE REGOLARE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E NOMENTANA CODE PER TRAFFICO SEMPRE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO CODE IN DIMINUZIONE, ORALOCALIZZATE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI ALTRE CODE SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLAVIA DE MARE QUI UN INCIDENTE CAUSA CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE CALLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI USCIAMO DA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA INCIDENTE RISOLTO, CIRCONE REGOLARE TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA CODE PER TRAFFICO SEMPRE IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO CODE IN DIMINUZIONE, ORALOCALIZZATE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI ALTRE CODE SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLAVIA DE MARE QUI UN INCIDENTE CAUSA CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE CALLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI USCIAMO DA ...

quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - milano_xr : RT @betterrunG: - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Baldo degli Ubaldi, via Boccea (Selva Candida-Gra) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via dell'Amba Aradam nelle due direzioni

