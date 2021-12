Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 09:45 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SETTEBAGNI, INIZIA A DEFLUIRE IL TRAFFICO, IN PRECEDENZA BLOCCATO PER UNA MANIFESTAZIONE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE DALLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO RIENTRIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E NOMENTANA, PIU’ AVANTI, SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO LA CIRCOLazioNE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SETTEBAGNI, INIZIA A DEFLUIRE IL TRAFFICO, IN PRECEDENZA BLOCCATO PER UNA MANIFESTAZIONE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONENORD CODE DALLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO RIENTRIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA, PIU’ AVANTI, SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO LA CIRCONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA ...

Advertising

quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - milano_xr : RT @betterrunG: - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Baldo degli Ubaldi, via Boccea (Selva Candida-Gra) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via dell'Amba Aradam nelle due direzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Cgil e Uil scioperano contro la manovra: fermi treni e bus. Scuola e sanità sono esclusi ... secondo modalità diverse: a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio; a Roma ... da quello dei caselli agli addetti alla manutenzione e alla viabilità per un turno di lavoro. ...

Sciopero generale di Cgil e Uil, previsti disagi per i trasporti ... secondo modalità diverse: a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio; a Roma ... da quello dei caselli agli addetti alla manutenzione e alla viabilità per un turno di lavoro. ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... secondo modalità diverse: a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio; a... da quello dei caselli agli addetti alla manutenzione e allaper un turno di lavoro. ...... secondo modalità diverse: a Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio; a... da quello dei caselli agli addetti alla manutenzione e allaper un turno di lavoro. ...